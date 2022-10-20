Донецк, 20 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:43 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:45 боевики ВСУ обстреляли Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпустив три снаряда калибра 155 мм.