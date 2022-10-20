Новая Каховка, Херсонская область, 20 октября 2022, 11:44 — REGNUM Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) подверглась новым ударам со стороны боевиков ВСУ. Об этом 20 октября сообщил заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, недавно город Новая Каховка перенёс очередную ракетную атаку. Её целью стала ГЭС.
«У нас, собственно говоря, один объект, который подвергается постоянно этим атакам в течение уже более чем пяти месяцев ежедневно и многократно, — это Каховская электростанция», — сказал Леонтьев.