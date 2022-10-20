Новая Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) подверглась новым ударам со стороны боевиков ВСУ. Об этом 20 октября сообщил заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, недавно город Новая Каховка перенёс очередную ракетную атаку. Её целью стала ГЭС.

«У нас, собственно говоря, один объект, который подвергается постоянно этим атакам в течение уже более чем пяти месяцев ежедневно и многократно, — это Каховская электростанция», — сказал Леонтьев.