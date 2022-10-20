Чита, , 11:44 — REGNUM Начальником Госинспекции Забайкальского края на основании письма Министерства строительства и ЖКХ России назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Баясхалан Дашибалов Правительство Забайкалья

Ранее Баясхалан Дашибалов занимал место исполняющего обязанности начальника инспекции.

Из биографии нового чиновника известно, что Баясхалан Дашибалов 1976 года рождения, имеет высшее образование, в 2001 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация — инженер, в 2004 году Читинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

Общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы составляет 20 лет. С 2007 года работал в Инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С декабря 2016 года замещал должность заместителя начальника Государственной инспекции Забайкальского края, с декабря 2019 года — первого заместителя начальника краевого ведомства. Женат, воспитывает двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, и. о. министра планирования и развития края — и. о. заместителя председателя правительства назначен победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков.

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