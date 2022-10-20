Чита, 20 октября 2022, 11:44 — REGNUM Начальником Госинспекции Забайкальского края на основании письма Министерства строительства и ЖКХ России назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Баясхалан Дашибалов
Баясхалан Дашибалов
Правительство Забайкалья

Ранее Баясхалан Дашибалов занимал место исполняющего обязанности начальника инспекции.

Из биографии нового чиновника известно, что Баясхалан Дашибалов 1976 года рождения, имеет высшее образование, в 2001 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация — инженер, в 2004 году Читинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

Общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы составляет 20 лет. С 2007 года работал в Инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С декабря 2016 года замещал должность заместителя начальника Государственной инспекции Забайкальского края, с декабря 2019 года — первого заместителя начальника краевого ведомства. Женат, воспитывает двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, и. о. министра планирования и развития края — и. о. заместителя председателя правительства назначен победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Петраков.

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