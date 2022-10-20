Москва, 20 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением снизить налог на прибыль для компаний, которые продолжают платить зарплату своим мобилизованным сотрудникам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобилизация финансов

«Мы предлагаем снизить налоги для компаний, которые продолжают платить зарплату мобилизованным сотрудникам. Нужно не перекладывать деньги из кармана в карман, а перестать требовать с такого бизнеса налоги, которые потом пойдут на ту же поддержку мобилизованных и их семей», — пояснил депутат.

Глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») уверен, что мера поможет развитию социальной роли предпринимательства.

«Многие наши предприниматели действительно стараются на благо нашей Родины и очень социально ответственны. И еще больше хотят такими быть. Но порой встречают слишком много препятствий из-за налогового, бюрократического и силового пресса. А ведь нашей армии нужна поддержка не только государства, но и всего общества. Степень этой поддержки нужно оценивать не по заявлениям пропагандистов, а по реальной помощи мобилизованным, которую оказывают люди, компании внутри страны», — заключил парламентарий.