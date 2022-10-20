* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:43 — REGNUM Заместитель министерства по делам мигрантов и репатриантов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал раздевание мигрантов на границах нарушением гуманитарных норм и прав человека. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

На пресс-конференции в Кабуле Мохаммад Арсала Харути заявил, что этот инцидент необходимо расследовать.

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Напомним, греческая полиция объявила, что спасла 92 обнаженных просителя убежища на границе с Турцией. Личности этих мигрантов пока не установлены и непонятно, почему они были голыми, но греческая полиция заявила, что на их телах также были видны травмы.

По данным правоохранительного органа, эти просители убежища нелегально прибыли в Грецию на лодке из Турции. В своём твите министр иммиграции Греции обвинил Турцию и назвал поведение Анкары «позором цивилизации».

Греция и Турция всегда обвиняют друг друга в жестоком обращении с просителями убежища.

Греция на протяжении многих лет была воротами в Европу для просителей убежища.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявив, что оно крайне «встревожено» обнаружением 92 обнажённых беженцев на турецко-греческой границе, отметило, что осуждает такое «жестокое» поведение и призывает к его полному расследованию.