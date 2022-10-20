Николаев, Бывш. УССР, , 11:42 — REGNUM Российские военные нанесли удары по четырём объектам энергоснабжения в Николаевской области, разрушив их частично или полностью. Об этом сообщили 20 октября власти региона.

Удары по объектам наносились в течение суток 19 октября. В результате их «частично повредили или полностью уничтожили». За период с 24 февраля на территории области повреждены или уничтожены 720 объектов электроснабжения.

Электроснабжения в настоящее время нет в 89 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ВС наносят удары по инфраструктуре киевского режима с 10 октября. Таким образом Россия ответила на теракт на Крымском мосту, за которым, по данным следствия, стоят киевские спецслужбы.

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