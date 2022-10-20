Пекин, , 11:42 — REGNUM «Зеленые реки» и горы должны быть защищены, и необходимо прилагать постоянные усилия по строительству экологической цивилизации, чтобы стимулировать зеленое развитие страны, заявил 19 окрября член президиума ХХ съезда Коммунистической партии Китая член комитета КПК по провинции Фуцзянь и руководитель отдела пропаганды провинциального комитета Чжан Янь.

Река Янцзы

Он заявил, что Фуцзянь является первой национальной пилотной зоной экологической цивилизации, созданной в Китае. В этом году доля дней с хорошим качеством воздуха в провинции достигла 99,2%, в то время как доля воды, отнесенной к категории хорошего качества в 12 основных речных бассейнах, выросла до 97,3%. Согласно данным провинции, Фуцзянь производит около 4,3% экономического производства Китая и занимает всего 1,3% территории страны и 2,9% от общего потребления энергии в стране.

Чжан объяснил достижения последних лет сосредоточенными усилиями правительства провинции, партийных комитетов на всех уровнях, а также департамента экологии и охраны окружающей среды.

«Как указано в докладе Центрального комитета КПК 19-го созыва ХХ съезду КПК, развитие должно достигаться на основе сбалансированного образа жизни и гармоничного сосуществования человека и природы. Мы должны придерживаться концепции экологии в первую очередь, интегрировать цели углеродного пика и углеродной нейтральности в планирование развития провинции, активно корректировать промышленную структуру и строить зеленую, круговую и низкоуглеродную систему развития», — сказал он.

Важнейшее значение имеют также крупные проекты экологической цивилизации. Затем Фуцзянь активизирует усилия по реализации крупных проектов по защите и восстановлению экосистем, добавил он. По словам Чжана, в настоящее время 39 достижений реформы в пилотной зоне национальной экологической цивилизации в Фуцзяни воспроизводятся по всей стране.