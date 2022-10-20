Канберра, , 12:19 — REGNUM Гендерный разрыв в оплате труда в Западной Австралии является самым высоким в стране и составляет 26,8%. Об этом написала газета The Guardian.

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В Тасмании тот же показатель является самым низким — 11,3%. Об этом свидетельствуют данные Агентства по гендерному равенству.

В ходе исследования, проведенного совместно с Экономическим центром Bankwest Curtin, было установлено, насколько разрыв может сократиться за счет изменения гендерного баланса во всех отраслях.

Например, если гендерный баланс во всех отраслях сместится на 40:40:20 (40% мужчин, 40% женщин, 20% любого пола), в Западной Австралии гендерный разрыв в оплате труда сократится вдвое.

«Чтобы добиться гендерной пропорции 40:40:20 в отраслях промышленности Австралии, необходимо обеспечить гендерный баланс в обоих направлениях. Это означает увеличение доли женщин, работающих в профессиях и отраслях, где доминируют мужчины, и увеличение доли мужчин в профессиях, в которых доминируют женщины», — говорится в отчете агентства.

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