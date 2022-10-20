Саратов, , 11:54 — REGNUM Виновным в совершении покушения на изнасилование несовершеннолетней признан 42-летний житель Саратова. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Тюремный срок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что 25 июля 2022 года родители привезли малолетнюю девочку к ее подруге в гости в частный дом в одном из сел Саратова. Девочки направились к озеру, куда ушел рыбачить отчим одной из них. Оставшись наедине с малолетней гостьей, мужчина повалил ее на землю. Угрожая ребенку, он пытался совершить изнасилование. Осуществить задуманное помешала мать девочки, которая вовремя вмешалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летнего жителя Саратовской области обвиняют в неоднократном изнасиловании ребенка.

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