Муром, Владимирская область, , 11:40 — REGNUM Виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, признал суд владельца детского батутного центра в Муроме Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Батут Katrina_S

В помещении развлекательного центра днём 23 февраля 2022 года пострадал десятилетний мальчик — подросток во время прыжков на батуте получил тяжёлую травму головы. Ребёнка госпитализировали в окружную детскую больницу, после длительного лечения его выписали домой.

С учётом всех обстоятельств суд приговор владельца батутного комплекса к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.