Барнаул, 20 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Более половины теплоснабжающих предприятий Алтайского края уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщает 20 октября телеграм-канал Минстрой региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Ранее во всех муниципалитетах были утверждены перечни мероприятий по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов края к работе в осенне-зимний сезон 2022–2023 годов.

Проверка Сибирским управлением Ростехнадзора проходит в два этапа. Сначала изучается вся документация и ее соответствие утвержденным правилам эксплуатации оборудования котельных.

Далее специалисты осматривают объекты на исправность оборудования и соответствие всем техническим нормам. Результатом первых проверок стало получение паспортов готовности 51 теплоснабжающего предприятия

Всего проверке подлежит 97 теплоснабжающих организаций региона. Они продлятся до середины ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года власти Алтайского края известили, что в 97% жилого фонда региона началась подача тепла. Отмечалось также, что отопительный период стартовал в 68 муниципальных образованиях.

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