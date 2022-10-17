Екатеринбург, 17 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Глава фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов из деревни Черемухово Талицкого городского округа Свердловской области вошёл в число призёров Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022». Он награждён бронзовой медалью за достижение высоких показателей в производстве животноводческой и растениеводческой продукции.

Фото: midural.ru В новом коровнике

С помощью полученного в 2020 году гранта в размере 30 млн рублей он построил семейную животноводческую ферму. Было возведено новое здание коровника и приобретено современное животноводческое оборудование. И теперь его ферма стала одной из лучших среди 82 проектов, которые были заявлены на конкурс «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» в номинации «Эффективный проект грантополучателя».

«Сейчас в нашем хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота. Дойка и кормление животных полностью роботизированы. Специальные программы следят за тем, сколько корма съела корова, сколько дала молока и какого качества, контролируются показатели здоровья. Всю информацию можно посмотреть дистанционно в телефоне», — говорит Нурлан Кульбердинов.

Своих животных фермер целиком обеспечивает кормами. В 2022 году он заготовил 105 тонн сена и 2300 тонн сенажа. Излишки кормов хозяйство направляет на продажу.

Фото: midural.ru Фермер Нурлан Кульбердинов

Сейчас Нурлан Кульбердинов заканчивает строительство телятника на 400 голов. Ввести его в эксплуатацию он планирует к концу года.

Перенять опыт к уральскому фермеру приезжают коллеги из разных регионов России. На территории хозяйства построено отдельное здание, в котором размещены учебные классы, столовая и гостиница.

«В Свердловской области гранты на строительство семейной фермы выдаются с 2012 года на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. За десять лет объём господдержки составил более 750 миллионов рублей. На эти средства построено 25 животноводческих ферм, капитально отремонтированы три животноводческих помещения, реализован проект по созданию рыбоводческой фермы», — отметил первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

В 2022 году грант на развитие семейных ферм получили шесть крестьянских (фермерских) хозяйств. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 130 млн рублей. Обязательными условиями предоставления господдержки являются создание новых рабочих мест и увеличение объёмов произведённой сельхозпродукции. Победители могут направить средства гранта на строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт фермы, приобретение животных, оборудования.

Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона, увеличению объёмов и качества местной продукции. Отрасль животноводства является одним из флагманов агропромышленного комплекса региона. Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по объёмам производства молока, а в Уральском федеральном округе занимает первое место по этому показателю. Производством молочной продукции занимаются 175 предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2022 году планируется произвести более 800 тыс. тонн молока.