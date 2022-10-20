Москва, , 11:37 — REGNUM Влад Сташевский исполнит свои главные хиты в рамках концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ», который пройдёт 30 октября в концертном комплексе Music Media Dome. Об этом 20 октября сообщил портал Prozvezd.

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Вместе со Сташевским перед зрителями группы «Демо», «На-На», «Reflex», «Братья Грим», а также исполнительницы Наталия Гулькина и Татьяна Буланова. Зрители также увидят на сцене Митю Фомина, Дмитрия Маликова и Стаса Костюшкина.

Напомним, первый альбом «Любовь здесь больше не живёт» Влад Сташевский выпустил в 1994 году, период его активного творчества оказался недолгим, последнюю студийную пластинку «Лабиринты» он записал в 2000-м. В 2020-м Сташевский принял участие в телешоу «Суперстар! Возвращение», представив в его финале песню «Не Бывает Разлюбил».