Мадрид, 20 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Необходимо соблюдать осторожность в вопросе мирного урегулирования в Колумбии, чтобы «полный мир не был равен полной безнаказанности». Об этом заявил бывший президент Колумбии Иван Дуке, комментируя план нынешнего президента страны Густаво Петро по соглашению, подписанному с FARC, ELN и другими вооружёнными бандформированиями.

U.S. Department of State Иван Дуке

«Мирный процесс не является единым процессом, потому что в Колумбии не было только лишь одной вооруженной группы. Соглашение с FARC — это соглашение с одной группой, но были еще пунтильерос, пелусос, капаррос, Clan del Golfo, ELN и так далее», — сказал Дуке.

По мнению экс-президента Колумбии, план Петро «отличается» от его действий по мирному урегулированию, поскольку «привлечение незаконных вооруженных группировок к ответственности является позитивным, если это происходит под давлением властей и включает требование, чтобы они отбывали тюремные сроки, а все незаконно нажитое преступниками было передано колумбийскому народу»: «Если преступники оставят себе часть своего состояния, мы будем наблюдать операцию по отмыванию денег».