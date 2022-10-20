Амман, , 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Сафади обсудил в среду, 19 октября, со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном усилия, направленные на достижение политического решения сирийского кризиса. Об этом сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление МИД Иордании.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, в ходе встречи обсуждались усилия, направленные на урегулирование кризиса в контексте усилий ООН по внесению поправок в сирийскую конституцию.

В ходе встречи Сафади подчеркнул поддержку Иорданией усилий посланника ООН по достижению политического урегулирования кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН о достижении политического урегулирования сирийского конфликта.

По мнению главы МИД Иордании, будущий мир должен отвечать требованиям сирийцев и способствовать возвращению сирийских беженцев домой.