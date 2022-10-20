Амман, 20 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Сафади обсудил в среду, 19 октября, со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном усилия, направленные на достижение политического решения сирийского кризиса. Об этом сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление МИД Иордании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

По последним данным, в ходе встречи обсуждались усилия, направленные на урегулирование кризиса в контексте усилий ООН по внесению поправок в сирийскую конституцию.

В ходе встречи Сафади подчеркнул поддержку Иорданией усилий посланника ООН по достижению политического урегулирования кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН о достижении политического урегулирования сирийского конфликта.

По мнению главы МИД Иордании, будущий мир должен отвечать требованиям сирийцев и способствовать возвращению сирийских беженцев домой.