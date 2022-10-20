Пекин, , 11:35 — REGNUM Ощущение безопасности людей в Китае значительно улучшилось за последнее десятилетие, а Китай был признан одной из самых безопасных стран в мире, заявил 19 октября высокопоставленный сотрудник службы общественной безопасности страны во время пресс-конференции в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В Китае один из самых низких показателей убийств — 0,5 случая на 100 000 человек — один из самых низких показателей преступности, и он входит в число стран с наименьшим количеством случаев, связанных с огнестрельным оружием, в мире, заявил замминистра общественной безопасности Китая Сюй Ганлу.

Согласно статистике, по сравнению с 2012 годом количество дел, связанных с восемью тяжкими преступлениями, включая убийства и изнасилования, в 2021 году сократилось на 64%. Кроме того, количество случаев, связанных с наркотиками, сократилось на 56,8%; количество случаев ограблений сократилось на 96%; количество случаев краж сократилось на 62%; а количество дорожно-транспортных происшествий с более чем тремя жертвами в одном ДТП сократилось на 59,3%, и все это за тот же период.

«Чувство безопасности людей значительно улучшилось. Согласно опросам, проведенным Национальным бюро статистики КНР, чувство безопасности достигло 98,6% в 2021 году, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2012 году», — сказал он.

Создавая безопасную и стабильную социальную среду для экономического развития, органы общественной безопасности по всей стране придерживаются философии развития, ориентированного на людей, и выступили с инициативой реформирования управления общественной безопасностью, регистрации домашних хозяйств, управления въездом-выездом и других аспектов, тесно связанных с общественной жизнью.

По его словам, время утверждения и выдачи 60 административных лицензий было значительно сокращено, а различные политики и меры облегчили учебу, работу и производство для людей и предприятий. По словам Сюя, за последние пять лет эта политика сэкономила людям около 220 млрд юаней ($30,5 млрд).

Обеспечивая национальную безопасность и поддерживая социальную стабильность, правоохранительные органы пошли на большие жертвы. За последние 10 лет 3799 полицейских погибли и более 50 000 полицейских были ранены при исполнении служебных обязанностей, добавил он.