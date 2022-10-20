Москва, 20 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. К концу 2022 года ставка по основным операциям рефинансирования ЕЦБ, вероятнее всего, составит 2,5%, а пик ужесточения монетарной политики придется на I квартал 2023 года, когда ставка будет повышена до 3-3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

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«Сильнее всего рост ставок скажется на экономиках стран ядра еврозоны, прежде всего Германии (в которой ожидается сокращение ВВП в 2023 году) из-за более развитого финансового рынка и относительно меньшей текущей инфляции. В это же время влияние ужесточения монетарной политики на экономики стран периферии, особенно стран с низким государственным долгом и бюджетным дефицитом, будет незначительным», — сказал Перевышин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ужесточение монетарной политики Европейского центрального банка вызовет рецессию в странах еврозоны в 2023 году.