Пятигорск, Ставропольский край, , 11:34 — REGNUM В Пятигорске утром 20 октября произошла авария на котельной «Белая ромашка». Без теплоснабжения остались более 20 тыс. жителей. В настоящее время устранением аварии занимаются специалисты «Пятигорсктеплосервиса», сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

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«В результате аварийного отключения на подстанции Машук 110 кв, произошёл скачок напряжения в электросетях, что стало причиной гидроудара на котельной «Белая ромашка». «Пятигорсктеплосервис» занимается устранением аварийной ситуации», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Планируемое время подачи тепла в квартиры — до 18:00 20 октября. Напомним, отопительный сезон в Пятигорске начался всего несколько дней назад. В регионе в настоящее время температура воздуха днем не опускается ниже +10 градусов.