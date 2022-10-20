Новая Каховка, Херсонская область, 20 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Разрушения зафиксированы на Каховской ГЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 20 октября в администрации Новой Каховки.

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«Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ продолжаются, есть разрушения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Новой Каховке несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги. С 20 октября на территории всей Херсонской области введено военное положение.