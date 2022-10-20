Москва, 20 октября 2022, 11:33 — REGNUM Ужесточение монетарной политики Европейского центрального банка вызовет рецессию в странах еврозоны в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза

«Ужесточение монетарной политики вызовет рецессию в странах еврозоны в 2023 году, о чем свидетельствуют обновленный прогноз МВФ и прогнозы других международных организаций. В результате охлаждения потребительского спроса из-за роста ставок, а также вследствие стабилизации мировых цен на продовольствие и энергетические ресурсы инфляция в 2023 году замедлится, но останется существенно выше целевого уровня в 2%», — сказал Перевышин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какая рецессия ждет экономику Великобритании.

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