Москва, 20 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ужесточение монетарной политики Европейского центрального банка вызовет рецессию в странах еврозоны в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

Флаг Евросоюза

«Ужесточение монетарной политики вызовет рецессию в странах еврозоны в 2023 году, о чем свидетельствуют обновленный прогноз МВФ и прогнозы других международных организаций. В результате охлаждения потребительского спроса из-за роста ставок, а также вследствие стабилизации мировых цен на продовольствие и энергетические ресурсы инфляция в 2023 году замедлится, но останется существенно выше целевого уровня в 2%», — сказал Перевышин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какая рецессия ждет экономику Великобритании.