Берлин, , 11:33 — REGNUM Правительство Германии должно отменить прекратить поставлять оружие и военную технику Киеву. Об этом заявил лидер немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Германия Petra B. Fritz

Он также обвинил германские власти в «агрессивной санкционной политике» против России и односторонней ориентированности на США, и призвал отменить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в митингах против антироссийских санкций, которые прошли на востоке Германии, приняли участие свыше 8 тыс. человек. Манифестанты требовали прекратить поставки вооружений Киеву, обеспечить доступную стоимость жизни, отменить санкции против России, а также призвали к мирным переговорам по ситуации на территории б. УССР.

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Напомним, ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине сравнил призывы поставлять немецкие танки «Леопард 2» Киеву с надеждами, которые возлагали в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», считавшуюся тогда в стране немецким «чудо-оружием».

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