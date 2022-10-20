Канберра, 20 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Недавний рост процентных ставок и сокращение кредитоспособности покупателей жилья в Австралии заставили экспертов ожидать дальнейшего падения цен на недвижимость в ближайшие годы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Trentino Priori Аделаида, Австралия

Это в свою очередь окажет большее давление на покупателей первого жилья, которым предстоит принять трудное решение о том, когда выйти на рынок недвижимости, предупреждают аналитики сайта Canstar. Последний прогноз цен на жилье показывает, что общая стоимость недвижимости упадет примерно на 20% в крупных городах Австралии по сравнению с пиком в апреле 2022 года.

Ранее банк ANZ предсказал, что с апреля этого года до конца 2023 года цены на жилье также снизятся на 20%. Банки Westpac (16%) и CommBank (15%) тоже предсказали падение.

В свою очередь финансовый эксперт Canstar Стив Микенбекер говорит, что решение о покупке в то время, как прогнозируется падение цен на жилье, усугубит давление на покупателей первого жилья, и предостерегает покупателей от взвешивания всех рисков, прежде чем выбрать подходящее время для покупки.

«Слишком ранняя покупка приведет к тревожному падению капитала первых покупателей жилья и оставит их с большим долгом. И наоборот, консервативность может привести к тому, что они упустят шанс, если прогнозы цен будут слишком паникерскими», — сказал Микенбекер.