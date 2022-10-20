Оренбург, 20 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Оренбурге завершил работу XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». В нескольких номинациях победил фильм «Синдром отложенного счастья» режиссера Татьяны Колгановой, сообщили в минкультуры региона.

kultura. orb.ru XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»

Лента стала победителем в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели», а также получила приз зрительских симпатий. Кроме того, в номинациях «лучший актер» и «лучшая актриса» победу одержали Алексей Шевченков и Ирина Пегова, сыгравшие роли в этом фильме.

Лучшим фильмом в международном конкурсе жюри назвало ленту «Заговор в Каире» (режиссер Тарик Салех, Швеция, Франция, Финляндия, Дания). В конкурсе короткого метра «Шаг» победил фильм «Кажется, навсегда» (режиссер Алёна Олейник).

Призом губернатора Оренбуржья за лучший сценарий им. А. Саморядова награждён фильм «Вижу» (сценаристы: Ирина Сёмкина, Мария Макарова, режиссер Вера Водынски).

Статуэтку золотого сарматского льва за вклад в киноискусство вручили Народному артисту России Александру Галибину.

Напомним, кинофестиваль проходил с 14 по 19 октября. В этом году мероприятие провели скромно. Выручку от билетов отдадут призванным в рамках частичной мобилизации оренбургским резервистам.