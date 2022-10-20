Берлин, , 11:32 — REGNUM Как утверждает канцлер Германии Олаф Шольца, президент России Владимир Путин якобы пользуется энергией и голодом как оружием. Он заявил об этом 20 октября во время правительственного заявления в Бундестаге.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин использует энергию и голод в качестве оружия», — сказал он, добавив, что этим российский лидер якобы «не смог сломить единство Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, в данный момент ФРГ уже якобы преодолела зависимость от поставок газа из России, стремясь сократить потребление голубого топлива в стране на 20%