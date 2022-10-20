Москва, 20 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Экономические проблемы Великобритании стали закономерным результатом той политики, которую проводят ее власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивовар.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Для Великобритании это закономерное развитие событий. Во-первых, ему способствовал приход нового премьер-министра Лиз Трасс, которая своими словами и действиями пока не внушает рынку и бизнесу уверенности в завтрашнем дне, — сказал Пивовар. — Вторая причина в том, что в Великобритании повышаются цены на электроэнергию, и пока нет прогноза по окончанию этих процессов. Наконец, общие затраты бюджета чрезмерны. Надо учитывать, что, помимо помощи [б. УССР], страна также планирует тратить деньги на компенсацию счетов домашним хозяйствам за электроэнергию, чего не может позволить себе британский бюджет. В итоге страна уже в явной рецессии, которая, скорее всего, будет только ухудшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ставок европейскими центральными банками не позволяет им справиться с растущей инфляцией.