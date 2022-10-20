Москва, , 11:30 — REGNUM Российские предприниматели продолжат переходить на расчеты в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Риски перехода на юани во внешней торговле связаны с двумя проблемами: волатильностью курса юаня и отсутствием режима свободной конвертации юаня (наличие национальных ограничений по капитальным операциям), — сказала она. — Тем не менее российский бизнес продолжит переходить на расчеты в юанях, поскольку альтернатив почти нет. Объем и скорость перехода зависит от политики банков Китая по открытию и ведению корреспондентских счетов для российских банков в юанях, от подходов к осуществлению расчетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин предупредил о пределах роста популярности юаня в России.

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