Канберра, , 11:36 — REGNUM Сенатор Лидия Торп подала в отставку с поста заместителя лидера партии Зеленых в Сенате после того, как она скрыла отношения с бывшим главой банды байкеров Rebels Дином Мартином. Об этом 20 октября сообщил телеканал Nine News.

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Во время любовных отношений Торп была членом объединенного парламентского комитета по охране правопорядка.

Лидер Зеленых Адам Бандт в свою очередь заявил на пресс-конференции, что его коллега ошиблась в своих суждениях, и он попросил ее уйти в отставку.

«Как лидер партии я ожидаю, что мои сенаторы и депутаты, особенно занимающие руководящие должности, будут проявлять здравый смысл … Как минимум, сенатор Торп должна была раскрыть мне свою связь с Мартином, и ее неспособность сделать это показала значительную недальновидность», — сказал Адам Бандт.