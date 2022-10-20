Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В рамках международных арктических организаций западные страны бойкотируют Россию, хотя на индивидуальном уровне такое сотрудничество продолжается. Об этом сегодня, 20 октября, заявил доктор политических наук, профессор кафедры теории международных отношений СПбГУ АлександрСергунин в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«После того, как западные страны ввели разного рода санкции в отношении арктических и экономических проектов России, на политическом уровне заморожена арктическая деятельность важнейших региональных институтов, как Арктический совет и Совет Баренцева. В рамках международных арктических организаций также бойкотируют Россию и не хотят сотрудничать или, так скажем, власти не рекомендуют сотрудничать, хотя на самом деле на индивидуальном уровне такое сотрудничество продолжается. Желание зарубежных учёных работать вместе с нами сохраняется», — сказал профессор кафедры теории международных отношений СПбГУ.

Он также добавил, что сами зарубежные учёные прекрасно понимают, что без сотрудничества невозможно, потому что Россия контролирует половину арктической территории. Без данных, которые поступают из Арктической зоны РФ — состояния окружающей среды, динамики льдов и вечной мерзлоты, итоги научных исследований не будут полноценными и нельзя составить целостной картины.

Как сообщало ИА REGNUM, в южном кластере национального парка «Русская Арктика» за последние 10 лет список орнитофауны увеличился на 11 видов. Увеличение зафиксировано в северной части острова Северный архипелага Новая Земля, Больших и Малых Оранских островов и ряде других.

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