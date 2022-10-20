Москва, , 11:29 — REGNUM Повышение ставок европейскими центральными банками не позволяет им справиться с растущей инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова.

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«Повышение ставок европейскими центральными банками не позволяет пока справляться с растущей инфляцией, которая раскручивается и замедляться не собирается, следовательно, ставки будут повышаться и дальше, — сказала Соколова. — На этом фоне растет доходность гособлигаций европейских стран, даже у такого столпа европейской экономики, как Германия, что приводит к росту стоимости обслуживания государственного долга и может быть чревато возникновением кризиса госдолга в странах еврозоны. Наиболее сложная ситуация наблюдается в странах Восточной Европы — Чехии, Польше и Венгрии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что из-за выросших издержек конкурентоспособность европейской экономики катастрофически упала.

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