Москва, , 11:29 — REGNUM Российские экспортеры проведут более 300 переговоров с иностранными партнерами из 25 стран на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России». Об этом журналистам на полях форума рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

«В этом году выставка MadeinRussia, которая открылась сегодня на форуме «Сделано в России», беспрецедентна и по количеству экспонатов, и по количеству бизнес-встреч, которые мы организовали на полях. У нас запланировано более 300 деловых встреч с 78 зарубежными партнерами из 25 стран. Главная особенность выставки — единое пространство с элементами конструкций, напоминающих контейнеры крупного логистического терминала, куда отечественные производители, а их 134 в этом году, привезли реальные образцы своих продуктов, фактически готовых к «отправке на экспорт». Это абсолютно уникальные разработки, которые действительно востребованы во многих странах, и наша задача — чтобы о них узнали иностранные покупатели», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ. РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».