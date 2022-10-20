Симферополь, 20 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Около 15,5 тысяч квадратных метров акватории Керченского пролива обследовано водолазами после террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщили журналистам 20 октября в силовых структурах региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

После теракта водолазы приступили к обследованию подводных конструкций моста и морского дна Керченского пролива, на данный момент совершено почти 30 погружений и обследовано 15,5 тыс. кв. м акватории, приводит данные ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября — в результате подрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролёта автомобильной части моста, погибли четыре человека. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил об установлении причастности спецслужб киевского режима к организации теракта.