Пхеньян, 20 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Страны Запада, включая США и ЕС, применяют двойные стандарты в вопросах прав человека. Об этом, как сообщает Yonhap News заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Данное заявление он сделал 19 октября в ходе заседания Третьего комитета, прошедшего в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, обвинения в нарушениях прав человека, предъявляемые мировым сообществом, не имеют ничего общего с истинными правами человека.

Упоминая США, Великобританию и ЕС, представитель Северной Кореи подчеркнул, что попытки уничтожить политические системы определённых государств нарушают права человека и оскорбляют народы этих стран.

Ким Сон сообщил, что в странах, которые претендуют на роль «судей», процветает расизм, акцентировав внимание на том, что в реализации государственной политики северокорейский лидер Ким Чен Ын в первую очередь руководствуется интересами прав человека, прилагая усилия для защиты политических и социальных прав народа.

Ряд экспертов предполагают, что комментарии и критика со стороны КННДР могут быть связаны с проектом резолюции по правам человека, над которой работает ЕС.