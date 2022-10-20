Вашингтон, , 11:28 — REGNUM России не нужно «достойное место» в мире, где эти «места» определяют и распределяют США, отметил в своем комментарии 20 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Флаги России и США Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что граждане России поддерживают Владимира Путина из-за негативного отношения Запада к ним и их стране и что Запад «должен проявить уважение к русскому народу и предоставить России достойное ее место в мире».

"Мы должны… предоставить России достойное её место в мире», — говорит американец. В том-то всё и дело, что России уже не нужно «достойное место» в мире, где «места» определяют и распределяют США, ей нужен мир, где будет восстановлен принцип суверенного равенства государств.

Да, после 1991 года, и даже раньше, со времён Андропова и Горбачёва, у значительной части элит нашей страны возникло желание стать частью западного мира при условии, что к ним там отнесутся с «должным», как они считали, уважением. Но никто на Западе не считал, что что-то должен СССР и тем более Российской Федерации. А вот понимание того, что ради того, чтобы сохраниться, они должны разрушить наше государство и полностью выдоить страну, у них присутствовало очень и очень плотно. И они его к концу 1990-х годов почти осуществили.

Главная смысловая и политическая задача руководства нашей страны на настоящий момент, как и нас всех, заключается в том, чтобы не попасться сейчас и в будущем никогда не попадаться на эту удочку: «достойное место в мире по-американски».