Вашингтон, 20 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. России не нужно «достойное место» в мире, где эти «места» определяют и распределяют США, отметил в своем комментарии 20 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Kremlin.ru Флаги России и США

Как сообщалось ранее, бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что граждане России поддерживают Владимира Путина из-за негативного отношения Запада к ним и их стране и что Запад «должен проявить уважение к русскому народу и предоставить России достойное ее место в мире».

«Мы должны… предоставить России достойное её место в мире», — говорит американец. В том-то всё и дело, что России уже не нужно «достойное место» в мире, где «места» определяют и распределяют США, ей нужен мир, где будет восстановлен принцип суверенного равенства государств.

Да, после 1991 года, и даже раньше, со времён Андропова и Горбачёва, у значительной части элит нашей страны возникло желание стать частью западного мира при условии, что к ним там отнесутся с «должным», как они считали, уважением. Но никто на Западе не считал, что что-то должен СССР и тем более Российской Федерации. А вот понимание того, что ради того, чтобы сохраниться, они должны разрушить наше государство и полностью выдоить страну, у них присутствовало очень и очень плотно. И они его к концу 1990-х годов почти осуществили.

Главная смысловая и политическая задача руководства нашей страны на настоящий момент, как и нас всех, заключается в том, чтобы не попасться сейчас и в будущем никогда не попадаться на эту удочку: «достойное место в мире по-американски».

В мире, который мы создадим вместе с Китаем, Индией, другими государствами БРИКС, с преобладающей частью народов и государств мира, у США, если они перестанут смотреть на мир как на свою вотчину, будет равноправное место. Все другие варианты для них хуже», — отметил Михаил Демурин.