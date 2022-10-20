Петрозаводск, 20 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Несколько машин со специализированной военной амуницией и оборудованием отправили из Карелии мобилизованным в Псковскую и Ленинградскую области, где военнослужащие проходят подготовку, сообщил 20 октября глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Специализированное военное оборудование

Машину для десантников, которые дислоцируются под Псковом, отправили утром 20 октября. В этот раз груз особый — специализированная военная амуниция и оборудование: радиостанции, рюкзаки, тактические очки и перчатки, квадрокоптеры.

«Всё это не купишь в обычном магазине. Перед заказом консультировались с военными специалистами. Некоторые позиции были в дефиците, ждали их поставки. Кроме того, дополнительно отправляем во Псков спальники, комплекты термобелья, фонари», — уточнил глава Карелии.

Кроме того, в регионе загружаются машины для мобилизованных, которые дислоцируются в воинских частях Ленинградской области.