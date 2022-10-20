Канберра, 20 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 20 октября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз выступил с речью в Олбани, Западная Австралия, и заявил об обещании правительства обеспечить к 2025 году доступ к оптоволокну кабелю NBN для 1,5 млн домов и предприятий по всей стране. Об этом написало издание TheGuardian.

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«Речь идет о том, чтобы Австралия жила в XXI век. Нам нужен широкополосный доступ в интернет, чтобы обеспечить высокие скорости, необходимые для того, чтобы люди могли работать из дома, чтобы предприятия процветали и могли быть на связи со своими клиентами в Австралии и во всем мире», — сказал Альбаниз.

Премьер-министр Австралии также подчеркнул важность обеспечения более высоких стандартов для жителей села.

«Это особенно важно для наших сельских регионов, поскольку 660 000 помещений в Австралии получат выгоду от этого обновления», — отметил Альбаниз.