Москва, , 11:27 — REGNUM На Международный экспортный форум «Сделано в России», который стартовал 20 октября в Москве, приехали делегации из 78 стран, это в три раз больше, чем в прошлом году. А общее количество иностранных участников превышает прошлогоднее в пять раз. Об этом журналистам на форуме рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

«Наш десятый, юбилейный Международный экспортный форум «Сделано в России» является рекордным по всем показателям. Количество стран, участвующих в нашем форуме, в три раза превышает прошлый год: 78 стран прислали делегатов. А всего иностранных участников у нас в пять раз больше, чем в 2021 году», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ. РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».