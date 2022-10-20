Москва, 20 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск Пенсионного фонда России к компании из IT-сферы — АО «Техносерв А/С». Исковое заявление о взыскании более 114 млн рублей пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в базу суда 18 октября 2022 года. Сумма требований составляет 114 845 074,2 рубля. Детали пока не сообщаются.

Компания-ответчик фигурирует в ЕГРЮЛ с 2002 года и выступала исполнителем более 700 госконтрактов на общую сумму около 40 млрд рублей. Среди них как на поставку компьютерного оборудования, так и на обслуживание различных государственных систем. Например, федерального реестра инвалидов.

В 2019 году АО также было исполнителем контракта стоимостью более 418 млн рублей на аренду и настройку инфраструктуры, каналов связи для ЕГИССО. Заказчиком был Пенсионный фонд РФ. В карточке тендера есть пометка, что исполнение контракта прекращено.

Бенефициары компании-ответчика в открытых источниках не раскрываются, но ранее СМИ связывали актив с Алексеем Ананьевым — одним из создателей «Промсвязьбанка». Позднее сообщалось о выходе «Техносерв» из-под контроля Ананьева.

Напомним, Пенсионный фонд с 22 июля 2022 года находится «в процессе реорганизации при одновременном сочетании различных форм реорганизации и прекратит деятельность при ее завершении».