Джакарта, 20 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В общей сложности четыре истребителя ВВС будут задействованы в обеспечении безопасности саммита G20 на Бали, который состоится в ноябре 2022 года, сообщает Kompas.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

Безопасность на Бали обеспечат истребители F-16, а также самолеты Су-27 и Су-30, которые включены в состав оперативной группы ВВС.

«Для боевых самолетов мы готовим четыре боевых самолета, а именно два F-16 и два Sukhoi 27 и 30», — заявил глава вооруженных сил генерал Андика Перкаса.

Безопасность также будет усилена 13 вертолетами, состоящих из пяти вертолетов ВМС, двух армейских вертолетов и шести вертолетов ВВС. Кроме того, оперативная группа также подготовила два самолета «Геркулес».

Напомним, международный форум G20, который пройдет 15–16 ноября 2022 года, посвящен политике в области экономики и развития, в том числе в бедных странах.