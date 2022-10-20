Берлин, 20 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поддержку киевскому режиму «сколько потребуется». Об этом Шольц заявил, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«[Киевский режим] будет успешно защищаться. Мы будем его поддерживать столько, сколько потребуется», — заявил Шольц.

Он также добавил, что финансовые потребности Киева до конца года «практически удовлетворены».