Москва, 20 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В России почти 9 тысяч школ были оснащены Wi-Fi. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

«Из программ, которые мы вынуждено приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас сейчас почти 9 тысяч школ уже получили Wi-Fi. Во всех классах доступен интернет», — сказал министр.

Шадаев рассказал о договоренности с министром просвещения Сергеем Кравцовым проанализировать практику использования интернета и вернуться к рассмотрению вопроса позже.