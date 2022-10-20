Донецк, 20 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики открылись пункты выдачи российских паспортов. Об этом 20 октября сообщили местные СМИ.

Паспорт

На территории республики начали работать пункты приёма документов для оформления российских паспортов. Это первые сервисы с такой услугой, появившиеся в ДНР с момента вхождения субъекта в состав РФ.

Два пункта открылись в Донецке, по одному в Харцызске, Енакиево и Мангуше. До конца 2022 планируется открытие приёмных пунктов в подразделениях миграционной службы ДНР.