Берлин, , 11:25 — REGNUM По словам канцлера Германии Олаф Шольца, в данный момент ФРГ уже якобы преодолела зависимость от поставок газа из России, стремясь сократить потребление голубого топлива в стране на 20%. Он заявил об этом 20 октября во время правительственного заявления в Бундестаге.

Шольц. Продолжение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указал канцлер ФРГ, страна на данный момент смогла достигнуть на уровне ЕС сокращение потребления газа на 15%, что, по его мнению, является «сильным сигналом европейской солидарности» и Германии, до этого сильно зависимой от поставок российского природного газа.

«Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — сказал Шольц.

При этом он поблагодарил жителей Германии за экономию энергии, добавив, что страна намерена сократить потребление газа на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что ФРГ в феврале 2023 года может столкнуться с дефицитом газа, если объёмы его импорта продолжат снижаться.