Брюссель, , 11:28 — REGNUM Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), который впервые участвует в саммите ЕС, 20 октября провел совместную пресс-конференцию вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

«Мы с генеральным секретарем подробно поговорили о заявке Швеции в НАТО и о ситуации с безопасностью в непосредственной близости от Швеции», — сказал Кристерссон на пресс-конференции.

Премьер-министр Швеции отметил, что смена правительства не повлияет на процесс вступления страны в НАТО.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что Швеция должна вступить в НАТО», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что НАТО приветствует меры, предпринятые Швецией для выполнения условий, которые Турция поставила перед Швецией и Финляндией.