Москва, 20 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Заявления в киевских СМИ о начале «режима тотальной экономии энергии» — всего лишь пиар-акция, считает сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. В своем телеграм-канале он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Никакого критического урона энергетической инфраструктуре [территории б. УССР] ещё не нанесено. Заявления про 30 процентов разрушений — это тоже часть инфовойны. Теперь вот Киев будет разыгрывать спектакль: «Посмотрите, злые русские лишили нас электричества, у нас нет света, тепла и ничего не работает».

В действительности, есть и электричество и работает все нормально. А грядущие отключения электричества связаны только и исключительно с политическим решением Киева.

Пиар, инфовойна, красивая и жалостливая картинка в западных СМИ. Так и вижу заголовки в стиле «Putin revenge: darkness, chaos and innocent victims». И репортажи про врачей, которые оперируют при свете налобных фонариков, и под тарахтение генератора. Однако, повторю, это искусственное отключение. Ну типа экологической акции «Час Земли». Далее будут очередные призывы признать Россию государством-терористом. «Буча» и «Боевая виагра». Новые серии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что во всех регионах б. УССР 20 октября произойдет очередное отключение электроэнергии, заявил замглавы ОП киевского террористического режима Кирилл Тимошенко. По его словам, в первую очередь, отключение электроэнергии коснется предприятий и заводов.

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