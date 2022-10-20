Калуга, 20 октября 2022, 11:35 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области 20 октября единогласно приняли решение о дополнительной мере поддержки мобилизованных земляков. Единовременную выплату в 100 тыс рублей получат мобилизованные жители области, согласно спискам военного комиссариата региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калужской области власти намерены обеспечить все меры безопасности в рамках режима повышенной готовности, введённого Указом президента Российской Федерации.
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