Калуга, 20 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области 20 октября единогласно приняли решение о дополнительной мере поддержки мобилизованных земляков. Единовременную выплату в 100 тыс рублей получат мобилизованные жители области, согласно спискам военного комиссариата региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте» Проводы мобилизованных в Калуге

«Спасибо депутатам за поддержку нашей инициативы. Выплаты начнутся в ближайшее время. Поставил задачу коллегам из правительства региона дать подробное разъяснение о порядке ее получения», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калужской области власти намерены обеспечить все меры безопасности в рамках режима повышенной готовности, введённого Указом президента Российской Федерации.